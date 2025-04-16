Sarıgöl’de Tütün Dikimi Başlıyor

TÜTÜN DİKİMİNDE SON AŞAMALAR

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı için tütün dikimi hazırlıkları son aşamalarına geldi. Sarıgöl ve çevresindeki çiftçiler, yeni mahsül tütün fidelerinin toprakla buluşmasını bekliyor. Tütün üreticileri, “Yağışlar güzel oldu. Dikim için toprağın tavı da geldi. Fideler de yetişti. Önümüzdeki hafta dikim başlayacak” ifadeleriyle tütün dikim tarihlerinin yaklaştığını duyuruyor.

PİYASA FİYATLARI VE DİKİM YÖNTEMLERİ

Dikim, makine ile ya da geleneksel yöntem olan elle tütün çivisi ile gerçekleştiriliyor. Şu an bir traktör makinasıyla tütün dikiminin maliyeti 10 bin TL olarak belirleniyor. Kurşun kalem boyundaki tütün fideleri ise 15 bin TL’lik fiyatla satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıl tütün fiyatlarının başlangıç değerinin 180 TL olduğu hatırlatılıyor.

Sarıgöl ve çevresinde bu yıl gerçekleştirilecek tütün dikiminde çiftçi sayısının, önceki yıllara göre artış gösterdiği öğrenildi. Ayrıca, tütün dikimi için boş tarla kiralama faaliyetlerinin de başladığı bildiriliyor. Çiftçilerin bu doğrultuda hareket etmesi, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin artmasına katkı sağlıyor.