Sarıgöl’de Unlubiteye Feromon Tuzakları Dağıtıldı

UNLUBİT ZARARINA KARŞI BİYOTEKNİK MÜCADELE

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda önemli zarara yol açan unlubite (Planococcus ficus) karşı geliştirilen biyoteknik mücadele kapsamında üreticilere feromon tuzakları dağıtıldı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sarıgöl Bölgesinde Bağlarda Unlubit (Planococcus ficus) ile Biyoteknik Mücadele Projesi” çerçevesinde toplam 600 dekar alanda biyoteknik uygulama başlatıldı. Bu proje doğrultusunda 18 bin adet feromon tuzağı üreticilere teslim edildi.

MODERN TARIM TEKNİKLERİ VE HEDEFLER

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtiyor. Akar, “Bağ alanlarında unlubit zararlısına karşı biyoteknik mücadele yöntemlerini devreye aldık. Bu sayede kimyasal kullanımını azaltarak daha sürdürülebilir ve çevreci bir üretim hedefliyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

PROGRAMDA KATILIMCILAR YER ALDI

Feromon tuzaklarının dağıtımı için düzenlenen programa yüklenici firma yetkilileri, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, konu sorumlusu teknik personeller ile çok sayıda üretici katıldı. Bu yapılanma ile tarımda yenilikçi yöntemlerin uygulanması ve zararlılarla etkili mücadele edilmesi amaçlanıyor.