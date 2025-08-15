Sarıgöl’de Üzüm Hasadı Başladı

DÜNYACA ÜNLÜ ÜZÜM HASADI BAŞLADI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca tanınan Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı başladı. Sabah saatlerinde üzüm bağlarına giren işçiler, dikkatli bir şekilde kestikleri üzümleri kasalara yerleştiriyor. Hasat edilen üzümler, hem iç pazar için hem de ihracat amacıyla hazırlanıyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, “113 bin dekarlık üzüm bağımız var. Sarıgöl ovamızın kırsal alanlarındaki üzümler, tüketiciyle buluşmaya başladı. Kesim nedeniyle ovada hareketlilik gözlemleniyor. Kesim işimiz, örgülü bağlarda aralık ayının sonuna kadar devam edecek. Üreticilerimiz, örtü altındaki üzüm salkımlarının standart ve kaliteli olabilmesi için salkımlarla tek tek ilgileniyor.” diyerek durumu aktarıyor.

İHRACAT İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Sarıgöl ovasındaki üzümler, ihracat için aralık sonuna kadar beyaz kanaviçe örtülerle korunuyor. Sarıgöl’e gelen üzüm alıcıları, ihracatçı firmalar aracılığıyla başta Rusya olmak üzere farklı ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.