Sarıgöl’de Üzüm Hasadı Başladı

HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Dünyaca tanınan çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünün merkezi olan Sarıgöl Ovası’nda hasat dönemi başlamış durumda. Üzümler bağlardan kesilerek, yurdun çeşitli kentlerindeki hallere ulaştırılmak üzere gönderiliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara giren işçiler, özenle kestikleri altın sarısı üzümleri kasalara yerleştiriyor. Yüklenen üzümler, Türkiye’nin dört bir yanındaki hallere sevk edilerek tüketicilerle buluşuyor.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede 113 bin dekarlık üzüm bağı bulunduğunu ifade ederek, “Sarıgöl Ovası’nda kesim başladı. Üzümlerimiz kamyonlarla yurdun farklı illerine ulaştırılarak tüketiciyle buluşuyor. Örtülü bağlarımızda hasat Aralık ayı sonuna kadar devam edecek” dedi. Bu yıl bağların yüzde 85’inin örtü altına alındığını belirten Ülgen, “Üreticilerimiz üzümlerin kaliteli olması için salkımlarla tek tek ilgileniyor. Üzümlerimiz ihracat için Aralık ayı sonuna kadar beyaz kanaviçeler altında korunuyor” ifadesini kullandı.

DİĞER ÜZÜM ÇEŞİTLERİ

Sarıgöl’de Sultaniye üzümün yanı sıra sekiz farklı üzüm çeşidinin yetiştirildiğine dikkat çeken Ülgen, Sultaniye üzümün başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelerde ihraç edildiğini aktardı. Ayrıca, TARİŞ tarafından açıklanan 9 numara üzüm fiyatına tepki gösteren Ülgen, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle üreticilerin bu fiyatı kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.