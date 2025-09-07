Sarıgöl’de Üzüm Hasadı Devam Ediyor

ÜZÜM HASADI SÜRÜYOR

Manisa’nın Sarıgöl Ovası’nda devam eden üzüm hasadı sırasında, işçiler arasında dikkat çeken bir isim var; Mehmet Saçan. Sırtında altı sele taşıyarak yaklaşık 120 kilogram üzüm götüren Saçan, arkadaşları tarafından “Üzümün Herkül’ü” olarak anılıyor. Ovada, bağlardan kesilen üzümler kasalara doldurulup kamyonlara taşınırken, kadın işçilerin “Haydi üzüm kalmadı” diye seslenmesiyle genç işçiler yarış edercesine kamyonların yanına koşuyor.

MEHMET SAÇAN’IN GÜCÜ

Normalde işçiler genellikle iki sele taşırken, acil durumlarda yüklerini artırmak zorunda kalıyor. Mehmet Saçan, sırtına altı sele alarak bu durumu örnekliyor ve bu nedenle “Üzüm Herkül’ü” lakabı ile anılmaya başlandı. Saçan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz genelde iki sele ile üzüm taşırız. Ancak kamyonun yanında üzüm kalmayınca bazen dört ya da altı sele taşımak zorunda kalıyoruz,” ifadelerini kullanıyor.