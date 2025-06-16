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Sarıgöl’de Üzümler Haziranda Tüketilmeye Başlandı

YILIN İLK ÜZÜMLERİ TÜKETİMDE

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yılın ilk üzümleri, haziran ayının başlarından itibaren tüketiliyor. Sarıgöl’deki Konak Mahallesi’nde ikamet eden 63 yaşındaki Bekir Yılmaz, yıllardır evinin önünde yetiştirdiği “Uslu” cinsi üzümlerden erken hasat yaparak komşularıyla birlikte bu lezzeti paylaşıyor. Geçmişte bir yakınından hediye olarak aldığı üzüm çubuğundan oluşan asmalardan her yıl bol miktarda hasat yaptığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullanıyor: “Uslu türü üzüm çubuğunu bir arkadaşım yıllar önce hediye etti. Evimin önüne diktim, gölge olsun diye çardağa sardım. Mayıs sonu itibarıyla üzüm vermeye başlıyor. Üzümlerimi komşulara ikram ediyorum, dostlara dağıtıyorum. Budama zamanı isteyenlere çubuk vererek yaygınlaşmasını sağlıyorum.”

ÇEKİRDEKLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİ DE HASATTA

Bunun yanında, ilçede bazı çekirdekli üzüm çeşitlerinin de bağlarda olgunlaşmaya başladığı görüldü. Yetiştiriciler, bu yıl rekoltenin yüksek olacağını öngörüyor ve bu durum yerel pazarda hareketlilik sağlıyor. Tarımcılar, erken hasat döneminin bereketiyle birlikte, bu yılın üzüm sezonunun oldukça verimli geçeceğini ifade ediyor.

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