Sarıgöl’de Üzümler Tüketilmeye Başladı

YILIN İLK ÜZÜMLERİ ANADOLU’DA TÜKETİLMEYE BAŞLADI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, yılın ilk üzümleri haziran ayının başlarından itibaren raflarda yer almaya başladı. Sarıgöl ilçesi Konak Mahallesi’ndeki Dr. İhsan Avcı Caddesi üzerinde yaşayan 63 yaşındaki Bekir Yılmaz, yıllardır evinin önünde yetiştirdiği “Uslu” cinsi üzümden erken hasat yaparak komşularıyla birlikte taze üzümleri tüketiyor. Yılmaz, yıllar önce bir arkadaşının kendisine hediye ettiği üzüm çubuğundan yetişen ve evinin önündeki çardağa kadar uzanan asmalardan her yıl bol miktarda ürün aldığını ifade etti.

ÜZÜMLERİN TADINI PAYLAŞIYOR

Yılmaz, “Uslu türü üzüm çubuğunu bir arkadaşım yıllar önce hediye etti. Evimin önüne diktim, gölge olsun diye çardağa sardım. Mayıs sonu itibarıyla üzüm vermeye başlıyor. Üzümlerimi komşulara ikram ediyorum, dostlara dağıtıyorum. Budama zamanı isteyenlere çubuk vererek yaygınlaşmasını sağlıyorum” dedi. Öte yandan, ilçedeki bazı çekirdekli üzüm çeşitlerinin de bağlarda alaca çıkarmaya başladığı gözlemleniyor.