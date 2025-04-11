Sarıgöl’deki Don Zararını Açıkladı Ekipler

DON AFETİ KAPSAMINDA İNCELEMELER YAPILDI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde perşembe sabahı meydana gelen don afetinin etkilerini yerinde değerlendiren Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, tahmini don zararını açıkladı. İlçede 120 bin dekar ekili alan olduğu belirtilirken, 90 bin dekarlık alanda tahmini olarak 2 milyar 250 milyon TL’lik bir zarar olduğu bildirildi.

ZARAR GÖREN MAHALLELER VE ÜZÜM BAĞLARI

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Sarıgöl Ovasındaki üzüm bağlarında don zararını belirlemek için çalışmalara başladı. Ekipler, yayla bağcılığının yoğun olduğu Dindarlı, Dadağlı ve Alemşahlı bölgelerinde incelemelere öncelik verdi. Özellikle Red Globbe ve Sultaniye üzüm bağlarında önemli oranda don zararı olduğu kaydedildi. Daha sonra, tahmini don zarar inceleme ekipleri Sarıgöl Ovasındaki diğer zarar gören bağları da değerlendirdi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, yaptığı açıklamada “Sarıgöl’de toplam ekili dikili üretim alanı: 120 bin dekar. Etkilenen mahalle sayısı: 27. Etkilenen çiftçi sayısı: 2 bin 600 kişi. Etkilenen üretim alanı: 90 bin dekar. Zarar oranı: yüzde 10-80. Afetin tahmini bedelini 2.25 milyar TL olarak tahmin etmekteyiz.” dedi. Öte yandan, Sarıgöl Ziraat Odası başkanlığı, don zararının ciddi boyutlarda olduğunu belirterek bu zararın bir an önce telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.