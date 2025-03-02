Sarıgöl’deki Trafik Kazasında 6 Yaralı

TRAFFİK KAZASI HABERİ

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Sarıgöl-Denizli Buldan karayolu Dadağlı Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.B. (33) yönetimindeki 45 AOV 305 plakalı otomobil, kavşağa aniden çıkan M.B. (76) yönetimindeki 45 AGJ 037 plakalı araçla çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, sürücüler H.B. ve M.B. ile 45 AOV 305 plakalı araçta bulunan S.B. (29), E.B. (7), A.B. (3) ve 45 AGJ 037 plakalı araçtaki F.B. (76) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

GENEL DEĞERLENDİRME

Kaza, trafik güvenliği açısından önemli bir konu olabiliyor. Benzer olayların önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.