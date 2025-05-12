Sarıgöl’den Hacca Giden 38 Kişi

HAC KAFİLESİ UĞURLANDI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 38 kişilik hac kafilesi, düzenlenen bir törenle dualar eşliğinde uğurlandı. Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii’nde bu yıl hacca gitmek isteyen 38 hacı adayı için bir uğurlama programı yapıldı.

DUALARLA UĞURLAMA TÖRENİ

Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir, hacı adayları için dua etti. Uğurlama etkinliğine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutsal topraklara gözyaşlarıyla uğurlanan hacı adayları, “Gidip de dönmemek var, gelip de bulamamak var” sözleriyle helallik istedi.

MANİSA’dan ayrılmak üzere yola çıkan bu hacı adaylarının, dualarla ve sevgi dolu yollarla gitmeleri dikkat çekti.