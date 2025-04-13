Sarıgöl Kaymakamı Geçmiş Olsun Dedi

SARIGÖL KAYMAKAMI İNCELEMELERDE BULUNDU

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ile birlikte don olayından etkilenen bağları ziyaret etti. Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Dalak, özellikle ilçeye bağlı Afşar ve Bereketli mahallelerinde zirai don nedeniyle zarar gören üzüm bağlarını inceledi.

ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİ DİNLEDİ

Kaymakam Halil Dalak, dondan etkilenen çiftçilerle bir araya gelerek onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar’dan bilgi alan Dalak, üzüm üreticilerinin yaşadıkları sorunları dinleyerek, “Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun,” şeklinde ifade etti.