Sarıgöl Kaymakamı Jandarma’yı Ağırladı

JANDARMA TEŞKİLATININ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İlçe Jandarma Komutanı ve jandarma ekibini makamında ağırladı. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmet Altun ve beraberindeki jandarma personeli, bu özel gün dolayısıyla Kaymakam Dalak’ı ziyaret etti.

BAŞARI DİLEKLERİ İLETTİ

Ziyaret sırasında duyduğu memnuniyeti ifade eden Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, “Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Jandarma personelimize başarılar diliyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.” şeklinde konuştu. Ziyaret, anı olarak hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.