Sarıgöl Ovası’nda Üzüm Üretimi Yoğun

ÜRETİCİLERİN YOĞUN ÇALIŞMA DÖNEMİ

Manisa’nın Sarıgöl Ovası’nda ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm üreticileri için yaşam üzüm etrafında yoğunlaşıyor. Bağlarda işlerin yoğunlaştığı bu günlerde, üreticiler gün boyunca ve gece de durmaksızın çalışıyor. Bazı üreticiler yaş üzüm hasadı yaparak kamyonlarını doldururken, diğerleri sıcak havadan yararlanarak kurutma işlemi gerçekleştiriyor. Üzümlerini ileriki tarihlerde satmak isteyen üreticiler ise ilaçlama ve sulama işlemleri ile ilgileniyor. İlçedeki kahvehanesinde, misafirlik ve sokaklarda sıkça gündeme gelen konu yine üzüm.

AİLELERİN İSTİHDAMI

Üzüm kesimlerinin hız kazanmasıyla birlikte işçiler de sezon boyunca bağlarda çalışma imkanı yakalıyor. Sarıgöl Ovası’nda 113 bin dekarlık alanda başta Sultaniye olmak üzere dokuz çeşit üzüm yetiştiriliyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, “Sarıgöl Ovası’nda aralık ayı sonuna kadar üzüm kesimleri devam eder. Üzüm işleri bitince budama başlar, ardından bağların diğer işleri gelir. Yani ilçemizde üzüm işleri yıl boyunca sürer.” diye belirtiyor.

PİYASA DÜZENİ VE FİYATLAR

Bu yıl, önce yaşanan don ve ardından dolu zararı üreticilere olumsuz etki etti. Fiyatların şu an durgun olması nedeniyle kurutma çalışmaları ağırlık kazanıyor. Üzümünü iyi fiyata satan üreticiler olsa da, bu sayının oldukça az olduğu dikkat çekiyor. Ülgen, “TARİŞ’in yanı sıra TMO’nun da alımlara girmesi üreticilerimiz için çok faydalı olur.” sözleriyle durumu özetliyor.