Sarıgöl Ovasında Üzüm Hasadı Devam Ediyor

SARIGÖL OVASINDA HASAT DEVAM EDİYOR

Manisa’nın ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün üretim yeri olan Sarıgöl Ovasında hasat dönemi yoğun bir tempoda ilerliyor. Bu ilçede, Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı sabahın erken saatlerinde işçilerin üzüm bağlarına gelmesiyle birlikte başlıyor. İşçiler, özenle topladıkları üzümleri sergi alanlarına getirerek kurutmaya bırakıyor. Yaklaşık bir hafta süresince kuruduktan sonra üzümler, sergi alanlarından toplanarak ya işletmelere satılıyor ya da üreticiler tarafından depolarda saklanıyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, “Aralık ayı sonuna kadar hasadın devam etmesi bekleniyor. Bir yandan ihracatlık ve iç piyasa yaş üzüm kesimi yapılırken, bir yandan da kurutmalık kesimi yapılıyor. Tekrar uyarıda bulunmak istiyorum, üzümlerimizi peşin olarak satın, mağdur olmayın” dedi. Hasat süreci, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlarken, Sultani çekirdeksiz üzümün kalitesi de dikkat çekiyor.