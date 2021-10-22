Sarıgül: Çare bulmak için yollardayız

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Türkiye Değişim Partisi’ni kuran Mustafa Sarıgül, çare bulmak için yollara düştüklerini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Partimiz, kötülemek için karalamak için yollarda değil, partimiz çare bulmak için çözüm bulmak için yollarda” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret için gittiği Osmaniye’de Şoförler Cemiyeti, Şehit ve Gaziler Derneği ve Muhtarlar Derneği ziyaretlerinin ardından partisinin il binasının açılışına katıldı.

YENİ BİR HAYAT SAHASINA İHTİYACIMIZ VAR

Program öncesi, İl Başkanı Tülay Doğan ve partililerle birlikte çevredeki esnaf ve vatandaşları selamlayan Sarıgül, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

– Türkiye Değişim Partimiz bütün yurttaşlarımızın varlıklı olmasını, bütün yurttaşlarımızın mutlu olmasını isteyen bir siyasi partidir. Partimiz, kötülemek için karalamak için yollarda değil, partimiz çare bulmak için çözüm bulmak için yollarda. Türkiye’mizin bir değişime bir dönüşüme yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına ihtiyacı var. Onu inşallah Türkiye Değişim Partisi olarak sağlamak için yollardayız.

O SORULARI ASLA SORMAYIZ

– Osmaniye’ye iktidara hazırlık merkezimizi açacağız. Osmaniye’ye iktidara hazırlık merkezimizin kapısından içeri giren hiçbir yurttaşımıza siz dün hangi partiye oy verdiniz, siz nerelisiniz hangi etnik kökendesiniz, dün ne yaptınız? O soruları asla ve asla sormayız. Türkiye Değişim Partisi olarak önce devletimizi baş tacı yapan bir partiyiz. Önce devletimizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü gelir, sonra da partimiz gelir.