Sarıgül’den İmamoğlu ve Özdağ’a Ziyaret

İMAMOĞLU’NUN ZİYARETİ VE MORALİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Sarıgül, İmamoğlu’nun moralinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, cumartesi günü gerçekleştirilecek Maltepe mitingine dair İmamoğlu’nun beklentilerini aktardı.

MALTEPE MİTİNGİNİN ÖNEMİ

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sarıgül, İmamoğlu’nun heyecanını ve enerjisini yükselttiğini ifade etti. Sarıgül, “Ekrem Başkanımız, cumartesi günü yapılacak Maltepe mitingini bu yüzyılın en büyük toplantısı olarak görmek istiyor. Bütün yurttaşlarımızı, siyasi parti farkı gözetmeksizin Maltepe’ye davet ediyor” dedi. Ayrıca İmamoğlu’nun, bayram süresince Saraçhane’de bayramlaşma yapılmasını istemesi dikkat çekti.

Sarıgül, İmamoğlu’nun Silivri’yi bir çalışma ofisi gibi gördüğünü ve özellikle gençlerin vermiş olduğu mücadeleden büyük bir mutluluk duyduğunu aktardı. CHP Genel Merkezi’nin ve Genel Başkan Özgür Özel’in çabalarını da takdirle karşıladığını vurgulayan Sarıgül, “Adalet hepimize lazım” diyerek hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.

ÜMİT ÖZDAĞ’LA GÖRÜŞME

Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile de görüşme gerçekleştirdi. Özdağ’ın moralinin düşük olduğunu belirten Sarıgül, Özdağ’ın, iddianamesinin hazırlanmadığını ifade ederek, bayramdan sonra açlık grevine başlayacağını söylediğini aktardı. Sarıgül, “Ümit hocam, yasaları vücuduyla protesto edeceğini ifade etti. Ona moral vermeye çalıştım” dedi.

DİĞER GÖRÜŞMELER VE DEĞERLENDİRMELER

Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile de görüştüğünü belirtti. Ziyaret ettiği isimlere moral verdiğini ifade eden Sarıgül, bu tür ziyaretlerini sık sık sürdüreceğini söyledi.