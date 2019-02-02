Sarıgül’den CHP açıklaması

Mustafa Sarıgül'den istifa ettiği Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek DSP’den belediye başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, CHP’deki kadrolaşmaya dikkat çekti.

Demokratik Sol Parti’nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, “Ben Kılıçdaroğlu’na asla kırgın değilim. Kendisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Sayın Genel Başkanın çevresinde ona eksik bilgiler veren ve yanlış yönlendiren kadrolar var. CHP’de partinin iktidar olmasını istemeyen kadrolar var” dedi.

CNN TÜRK’te Hakan Çelik’le Hafta Sonu programına konuk olan DSP’nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, önemli açıklamalarda bulundu. Sarıgül’ün sözlerinin satır başları şöyle:

5 yıl önce Sarıgül en değerli adayım diyorsunuz, 5 sene sonra Sarıgül’e kendi ilçesini aday yapmakta zorlanıyorsunuz. Bu meseleyi benim meselem olmaktan çıkarmak genele yaymak lazım. Bugün seçimlere 57 gün var. Hala adaylar belli değil. Nasıl bu adaylar gidecek projelerini anlatacak.

‘1 YIL ÖNCE AÇIKLAMALI’

Ben Ana Muhalefet’te sistem meselesine üzülüyorum. İktidar 25 yıldır belediyeleri yönetiyor. Muhalefet olarak görevimiz iktidarın yanlışlarını söylemek. Adayların açıklanmasını toplumsal barışla yapmak lazım. CHP adaylarını 1 yıl önce açıklamalı.

Ben Kılıçdaroğlu’na asla kırgın değilim. Ben kendisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Sayın genel Başkanın çevresinde ona eksik bilgiler veren ve yanlış yönlendiren kadrolar var. CHP’de partinin iktidar olmasını istemeyen kadrolar var.

Yarın DSP Genel Merkezi toplanacak ve resmi karar verilecek. Bana gönüllerini açtılar, onlara çok teşekkür ediyorum. 2009’da DSP’den aday olup kazandım.

Beni CHP Genel Merkezi’nden bir tek yönetici aramadı. Ben 48 aydır çalışıyorum. Sahadayım. Belediye Başkanlığı’nda boşluk vermek olmaz. Bir tek düğün cenaze kaçırmadım. Bu çalışmaları yaptığımı herkles biliyor. CHP’den bir tek kişi beni aramadı. Sayın Kılıçdaroğlu da beni aramadı ama yakın çevresinden bana telefonlar geldi.

Şişli’de 2009’da da benzer bir seçime şahit olduk. Şişli’de herkesi kucaklayacağız. Çok daha fazla oy alırsak sakın şaşırmayın.

‘ŞİŞLİ HALKI İSTEDİĞİ İÇİN TEKRAR ADAY OLDUM’

Ekrem Bey’e başarılar diliyorum. Onunla ilgili bu saatten sonra bir şey söylemem doğru olmaz.

DSP ve CHP dışında siyaset yapmam. Şişli halkı istediği için tekrar aday oldum. Geniş bir ekip ile çalışıyoruz.

SİYASETTE UZUN SOLUKLU HEDEFİNİZ NEDİR?

Van benim için önemli. Gece 04’te depremin ardından Van’a ulaştık. 78 öğretmenimiz göçük altında kalmıştı. Ben Van’da Şişli öğretmen evini yaptım. Bir belediye başkanı ülkesinde bir yerde yara varsa ona merhem olmak zorundadır. Bir olay olduğunda biz Diyarbakır’a gidiyoruz. Bir siyasi olarak ülkemin her noktasında bir olay varsa ilgilenmek zorundayım. Nereye gideceğimizin kararını biz veremeyiz. Kafam tamamen Şişli’de. 1 yıl içerisinde orayı eski havasına kavuşturmak istiyorum. İstanbul’a gelen turistler ilk önce Nişantaşı’nı gezmek isterlerdi.

TRT