Sarıgül’den flaş adaylık açıklaması

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Demokratik Sol Parti’den Şişli Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Sarıgül’den planları ile ilgili açıklama geldi.

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Sarıgül, “Şişli’nin ışığı döndü, seni yine görmek istiyoruz dediler. Böyle bir talep gelmemiş olsa aday zaten olamazdım” dedi.

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Sarıgül’ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“(Büyükşehirden sonra neden Şişli’den aday oldu?) O dönemde CHP Genel Merkezi’nden Kılıçdaroğlu’dan öyle bir davet gelmişti. Ülkeme ve sosyal demokratlara karşı görev olarak almıştım. Bütün Şişli’yi kucakladım, dolaştım. Şişli’nin ışığı döndü, seni yine görmek istiyoruz dediler. Böyle bir talep gelmemiş olsa aday zaten olamazdım. Yurttaşlarımda o enerjiyi görüyorum. Şişlili yurttarlarım Şişli’nin eski havasını yakalamak istiyoruz dediler. Senin Şişli’de yaptığın projelerin tekrar dönmesini istiyoruz dediler. Şişli benim yıllardan beri yaşadığım bir yer. O nedenle Şişli’yi çok seviyorum. Şişlili yurttaşlarıma hizmet etmekten memnun oluyorum. Şu mantığı doğru bulmuyorum, bir belediye başkanı sonra başka bir yerden aday oluyor. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum.

Bir belediye başkanının görevi sorun değil çözüm üretmektir. Belediye başkanı kentini güçlendirmek için finansmanı bulmak zorundadır. Şişli bütün kültür mozaiklerini alan çok güzel bir ilçemiz. Şişli’de herkesin yüzü gülecek, bütün kültürler özgür olacak. Herkes birbirinin inancına saygıyla hürmet edecek.

Her mahallede Alzheimer evleri açacağız. Buna büyük önem veriyorum. 60 yaşından sonra herkesin unutkanlık hastalığı var. 25 mahallede açacağımız evlerde 5 bin yurttaşımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz. 27 tane okulu yıkıp yeniden yaptım. 12 derlikli okulları yıktım, 50 derslikli okullar yaptım. Okullarımızın imkanlarını en üst seviyeye taşıyacağız. 4 noktada da yeni okul yapacağız. Şişli Meslek Yüksek Okulunu daha da fazla geliştireceğiz. 6 bin 800 tane öğrencimiz var. Bir seferberlik başlayacağız.”

TRT