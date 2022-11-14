Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den İstiklal Caddesi’ndeki saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Terörün ve teröristin iyisi kötüsü, bizden olanı olmayanı olmaz. Terör terördür. Terörün gözü kördür. Terör, kendisini himaye edenleri, kendisinden yarar umanları da vurur” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da, Taksim İstiklal Caddesi’nde saldırıya tepki gösteren Sarıgül, terörün bir insanlık suçu olduğunu kaydetti. Saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralı yurttaşlara da acil şifalar dileyen Sarıgül, saldırıya karşı bütün devletlerin ve insanlığın ortak hareket etmesi için birlik olma çağrısında bulundu.

“Bu eylem orada ölen ve yaralanan kişileri değil, hepimizi hedef almıştı”

Sarıgül, “Bir pazar günü gezmeye çıkmış masum insanlar canlarını kaybettiler. Bu eylem orada ölen ve yaralanan kişileri değil, hepimizi hedef almıştı. Amaç korku yaratmak, sindirmek, düşünce dünyamızı felç etmek, siyasete, devlete ve kurumlara olan güvenimizi sarsmaktır. Bu açıdan, bütün insanlığa zarar veren bir eylemdir. Terör sadece o ülkeyi değil, her ülkedeki insanın, insan gibi yaşama onur ve haysiyetini hedef alır” ifadesini kullandı.

“Terörün gözü kördür”

Türkiye Değişim Partisi olarak, terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Sarıgül, “Terörün ve teröristin iyisi kötüsü, bizden olanı olmayanı olmaz. Terör terördür. Terörün gözü kördür. Terör, kendisini himaye edenleri, kendisinden yarar umanları da vurur. Türkiye Değişim Partisi olarak, terörle mücadele konusunda üzerimize düşen her şeyi yapma kararlılığımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.