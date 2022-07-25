Sarıgül’den TOGG açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TOGG’un kamu kurumlarında kullanılması gerektiğini söyledi.

Yerli otomobil TOGG’u önemli bir proje olarak gördüklerini ve desteklediklerini belirten Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kamu kurumlarındaki lüks araçların satılarak TOGG’un kullanılmasını öneriyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde haftalık basın değerlendirmesinde bulundu. Tahıl ihracatının Karadeniz üzerinden yeniden başlatılmasını içeren anlaşmayı başarı olarak gördüklerini söyleyen Sarıgül, bu anlaşmanın dünyanın yararına olduğu belirtti.

Sarıgül, “Dünyanın yararına olan her anlaşma Türkiye Değişim Partisini mutlu eder. Yine aynı düşüncelerle yerli otomobil TOGG’u çok önemli bir proje olarak görüyor ve destekliyoruz. Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kamu kurumlarındaki lüks araçların satılarak TOGG’un kullanılmasını öneriyoruz” diye konuştu.

Sarıgül, çözüm getirilmesi gereken konular olduğunu ifade ederek, taleplerinden bazılarını şöyle sıraladı:

“EYT’lilerle ilgili yeni mağduriyet ve hak kayıpları oluşturmayan bir çalışma yapın, TBMM açılınca Meclis’e getirin. Sözleşmeli personelin kadro sorununu çözün. Çiftçinin ve esnafın kredi faizlerini silin. Esnafa yük olan kira stopajını kaldırın. Çiftçi ve esnafın kullandığı elektriği ve akaryakıtı ucuza verin. Esnafa sicil affı çıkarın. Şehit ve gazi maaşlarını artırın.

İşe girişlerde mülakatı kaldırın. 20 bin engelli ataması yapın ve kamudaki engelli istihdam kotasını yüzde 6’ya çıkarın. Engelli aylığını artırın. 600 bin öğretmen atanmayı bekliyor, sadece 20 bini atanacak. En az 100 bin atama yapın. Askerlik yapanların SGK primlerini devletin ödemesini sağlayın. Yaşlılık aylığını artırın.”