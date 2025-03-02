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Sarıkamış Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

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KAYAK SEVERLERİ AĞIRLAMA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Kristal karı ve olağanüstü doğası ile tanınan merkezde, yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yapmanın keyfini sürüyor. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında, pistler tamamen beyaz bir örtü ile kaplandı. Kayak severler, 2 bin 500 rakımlı ve uzun pistleri ile öne çıkan bu merkezde, unutulmaz deneyimler yaşıyor.

PİSTLERDE KAR KALINLIĞI 1,5 METREYİ GEÇTİ

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığını belirten Habitat Otel Genel Müdürü Halil İbrahim Cihangir, “Ramazan ayının başlamasıyla beraber pistlerde yoğunluğumuz devam ediyor. Herhangi bir çığ tehlikesi bulunmuyor. Otellerde yoğunlumuz devam ediyor. Bütün kayak severleri Kars Sarıkamış’a beklemekteyiz. Pistlerde kar kalınlığımız yaklaşık 1,5 metredir” şeklinde konuştu. Ayrıca, kayak tutkunları, Sarıkamış’ın ‘toz kristal karı’ üzerinde kaymanın ayrıcalığını yaşamak için bölgeye akın ediyor.

PİSTLERİN ÖZELLİKLERİ

Kayak merkezinde 5 telesiyej ve toplam 30 kilometreyi aşan çeşitli uzunlukta 9 pist bulunuyor. Kayak severlerin rahatlıkla kayabileceği bu pistler, hem deneyimli hem de yeni başlayanlar için farklı zorlukları içeriyor. Sarıkamış Kayak Merkezi, heyecan arayanlar için unutulmaz bir kış tatili fırsatı sunuyor.

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