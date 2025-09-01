Haberler

Sarıkamış’ta 3 araçla kaza oldu

KAZA DETAYLARI

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay, Sırataşlar Köyü Yukarı Sırataşlar mevkisinde gerçekleşti. Recep Güneş’in yönetimindeki 35 BUH 336 plakalı otomobil, Adem Turgut’un kullandığı 36 ABJ 971 plakalı otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından, aynı yönden gelen Ömer Güneş’in kullandığı 25 ACT 371 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan kişiler arasında sürücüler ile 35 BUH 336 plakalı otomobildeki yolcular olan Yasemen, İsmail Hakkı, Haniye ve Ahmet Güneş de yer alıyor. Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve sağlık durumlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.