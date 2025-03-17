Sarıkamış’ta AK Parti’den İftar Programı

İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Gökcan’ın koordinatörlüğünde büyük bir iftar etkinliği yapıldı. İlçe teşkilatı, kadın kolları ve gençlik teşkilatı, bu iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı sundu.

TEŞKİLATIN BİRLİK RUHU

AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, iftar programının teşkilatın birlik ve beraberliğini artırdığını vurguladı. Doğan, “Katılımdan anladığımız kadarıyla, insanlarımız bu tür organizasyonları gerçekten özlemiş. Biz de gönül birliğini sağlamlaştırmak için bu sofrada buluştuk” şeklinde konuştu.

DAYANIŞMA RUHU GÜÇLENDİ

AK Parti Sarıkamış Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Gökcan, iftar süresince partililerle birebir ilgilenerek, yoğun katılımlarından dolayı teşekkür etti. Teşkilat üyeleri ve partililer, sıcak ve samimi bir hava içerisinde geçen iftar programının dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti.