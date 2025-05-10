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Sarıkamış’ta Anma Yürüyüşü Düzenlendi

SARIKAMIŞ’TA ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Sarıkamış’ta, Uludağ’daki yangında hayatını kaybeden Yahya, Fikriye ve Berkin Usta anısına anlamlı bir yürüyüş yapıldı. Yangında yaşamını yitiren Yahya Usta, eşi Fikriye Usta ve çocukları Berkin Usta, düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. EmdSnowsports Kulübü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda sporcu, vatandaş ve Usta ailesinin dostları katıldı.

YÜRÜYÜŞ HUZURLU BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlayarak Sarıkamış’ın simgesel noktalarına doğru devam etti. Katılımcılar, Sarıkamış caddelerinde Üsta ailesinin fotoğraflarını ellerinde tutarak sessiz bir şekilde yürüdü. Etkinliğin sonunda EmdSnowsports Kulübü Başkanı Efe Mert Delibaş, yaptığı açıklamada, “Uludağ’da yaşanan facia, hepimizin yüreğini dağladı. Yahya, Fikriye ve Berkin Usta; spor camiasının bir parçasıydı. Onları unutmayacağız. Bugün burada hem acımızı paylaştık hem de anılarını yaşatmak için bir araya geldik” şeklinde ifade etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Yürüyüş, Usta ailesine karşı duyulan sevgi ve saygıyı, ayrıca spor camiasının acılar karşısındaki dayanışmasını gözler önüne serdi. Anma etkinliği, katılımcılar arasında duygusal anların yaşanmasına sebep oldu ve herkes bir arada olduklarını hissetti.

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