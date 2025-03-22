Sarıkamış’ta Anne Ve Yavru Ayılar Görüntülendi

BOZ AYILAR YİYECEK BULMAK İÇİN İLÇE MERKEZİNE İNDİ

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek bulmak amacıyla yerleşim alanlarına inmeye başladı. Son olarak, TOKİ lojmanlarına gelen anne ayı ve yavruları, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

YAVRU AYILARIN MERAKLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde anne ayının yavrularıyla birlikte yiyecek arayışı içinde olduğu, zaman zaman durarak çevresini kontrol ettiği görünmekte. Yavru ayıların meraklı halleri ise izleyenlerin ilgisini çekiyor. Ardından anne ve yavru ayılar, bulundukları alandan kayboldu.

SARIKAMIŞ’TA SIRADAN BİR GÜN

Sarıkamış’ta sıkça karşılaşılan boz ayılar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yiyecek bulmak için ilçe merkezine sıklıkla iniyor. Boz ayıların ilçe merkezinde dolaşması ise, yerel halk tarafından “Sarıkamış’ta sıradan bir gün” olarak nitelendiriliyor.