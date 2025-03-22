Sarıkamış’ta Ayılar İlçe Merkezine İndi

BOZ AYILARIN UYANDIĞI GÜNLER

Sarıkamış’ta kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek bulmak amacıyla ilçe merkezi tarafına indi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, TOKİ lojmanlarına gelen anne ayı ve yavrularının anları cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde anne ayının, yavrularıyla birlikte yiyecek aradığı ve zaman zaman durarak çevresini kontrol ettiği sahneler yer alıyor. Yavru ayıların meraklı halleri ise izleyenlerin dikkatini çekti.

SARIKAMIŞ’TA SIKÇA GÖRÜLÜYORLAR

Anne ve yavru ayılar, kaydedilen anların ardından gözden kayboldu. Sarıkamış’ta yaygın olarak görülen boz ayılar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yiyecek aramak üzere sıklıkla ilçe merkezine iniyor. Boz ayıların ilçe merkezinde dolaşmasına, “Sarıkamış’ta sıradan bir gün” deniliyor.