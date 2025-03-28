Sarıkamış’ta Bayram Öncesi Yoğun Alışveriş Hareketliliği

HAREKETLİ ALIŞVERİŞ GÜNLERİ

Sarıkamış’ta, Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazar yerlerinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini yapmak için kıyafet mağazalarına, şeker satış yerlerine ve marketlere akın ediyor. Özellikle şeker, çikolata, kuruyemiş ve tatlı satan dükkanlarda uzun kuyruklar gözlemlenirken, esnaf bu yoğunluktan memnun olduklarını ifade ediyor.

SEZON İNDİRİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sarıkamış’taki giyim mağazalarında bayram hareketliliği dikkat çekiyor. Alışveriş yapanlar, indirimli ürünleri yakalamak için sabahın erken saatlerinden itibaren dükkanları ziyaret ediyor. Bayram yoğunluğu yaşandığını belirten esnaf, son günlerde müşteri sayısındaki artıştan bahsederek, “Son günlerde müşteri sayımızda büyük bir artış var. Bayram için şekerleme ve çikolatalara olan talep çok fazla” diyorlar.

AL YERİNİZİ SON GÜNE BIRAKMAYIN

Öte yandan, yetkililer yoğunluk nedeniyle vatandaşları alışverişlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor. Esnaf ise bayram boyunca hizmet vermeye devam edeceklerini bildiriyor.