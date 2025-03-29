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Sarıkamış’ta Bayram Yoğunluğu Yaşanıyor

YEREL BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bayram öncesi berber ve kuaförlerde ciddi bir yoğunluk gözlemleniyor. Berberler, yoğunluğu karşılayabilmek için sabah erken saatlerde dükkanlarını açıyor ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayram için hazırlıyor.

RENDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA

İlçede birçok berber, randevulu sistemle iş yaparak müşterilere sırayla hizmet sunuyor. Kuaför Onur Çelik, bayram yoğunluğunun başladığını aktarırken, “Bayrama bir gün kala daha yoğun oluyoruz. Randevu sistemi ile çalışıyoruz çünkü işler yoğun olduğu için anca yetiştiriyoruz,” diyor.

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