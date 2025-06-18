Sarıkamış’ta ÇEDES Etkinliği Gerçekleşti

ETKİNLİĞİN DÜZENLENİŞİ

Sarıkamış’ta “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) yılsonu etkinliği gerçekleştirildi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen bu etkinliğe Kaymakam Enis Aslantatar da katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen bu proje, Sarıkamış Müftülüğü’nün öncülüğünde renklendi.

ÖĞRENCİLERİN KATILIMI

Yılsonu etkinliği, farklı aktivitelerle dolu bir program sunarak ilgi çekti. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler geleneksel oyunlar oynadı. Aynı zamanda yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi için fırsat sunuldu. Bu etkinlik, öğrencilerin sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım oldu.