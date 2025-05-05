Sarıkamış’ta Dolu, Her Yeri Beyaza Bürüdü

SAĞANAK SONRASI BEYAZA BÜRÜNME

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleşen sağanak, dolu ile birlikte etrafı beyaz bir örtüyle kapladı. Öğle saatlerinde başlayan yoğun yağış, havanın soğumasıyla doluya dönüştü. Bu durum, özellikle dağlık bölgelerde hayvanlarını otlatan besiciler için zor anların yaşanmasına neden oldu. Bazı besiciler, yağan doluya rağmen merada hayvanlarını otlatmaya devam etti.

VATANDAŞLARDAN GÖRÜŞLER

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, “birkaç gündür ilçede sağanağın etkili olduğunu” belirtti ve aniden bastıran dolunun her yeri beyaza bürüdüğünü aktardı. Çobanlardan Azat Kaya da dolu nedeniyle zorluklar yaşadığını ifade etti ve durumu vurguladı.