Sarıkamış’ta Dolu Ve Sağanak Yağdı

SAĞANAK YAĞIŞ DOLSUNU ETKİLİ OLDU

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor. İki gündür aralıklarla devam eden sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışıyla birlikte çayırlık alanlar ile bahçelerdeki bostanlar beyaz bir örtüyle kaplandı. Bazı sürücüler araçlarını doludan korumak için yakıt istasyonlarına kaçtı.

VATANDAŞLARIN DOLUYA YAKINLIĞI

Vatandaşlardan Ömer Ayan, bir muhabire verdiği ifadede, “Çok yoğun dolu ve yağmur yağdı. Sığınacak yer aradık ancak petrolü bulduk, buraya sığındık aşırı dolu yağıyor.” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, yağışın ardından saka kuşlarının bitki tomurcuklarından beslenmesi de dikkat çekti.