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Sarıkamış’ta Drone ile Görüntülenen Boz Ayı

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

Sarıkamış’ta doğa yürüyüşü yapan kişiler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Kış uykusundan uyanan boz ayı, ormanda bir ağaca tırmanırken bir vatandaşın drone kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ağaçları arasında, devasa boz ayının hızla ağacın gövdesine sarılıp yukarı tırmandığı dikkat çekiyor. Ayının bu hareketi, doğa severlerin yüzlerinde gülümseme oluşturdu.

ANNE AYI VE YAVRUSU

Ağaca tırmandıktan sonra tekrar inen boz ayının yavrusu, ağacın altında bekledi. Anne ve yavru boz ayı, daha sonra birbirlerine doğru koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu durum, Sarıkamış’ın zengin yaban hayatının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

VAHŞİ HAYAT HAKKINDA UYARILAR

Yetkililer, Sarıkamış’ın sağlıklı ve canlı yaban hayatına dikkat çekiyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ayıların besin arayışıyla daha sık görülebileceği belirtildi. Ayrıca, vatandaşların vahşi hayvanlarla karşılaştıklarında sakin kalmaları ve güvenli bir mesafe bırakmaları gerektiği hatırlatıldı. Kış uykusundan yeni uyanan boz ayının sağlığı ve çevikliği, bölgedeki yaban hayatının güçlü olduğunu gösteriyor.

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