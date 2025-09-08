Sarıkamış’ta Ev Yangını Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER KARS’IN SARIKAMIŞ İLÇESİ

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle başka bir eve sıçradı. Alisofu köyünde gerçekleşen olayda, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başlamıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

İhbar sonrası jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Geldiklerinde, ekipler hemen yangına müdahale etmeye başladı. Köylüler de itfaiye ekiplerine destek vererek yangını söndürmek için çaba sarf etti.

YANGINLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olay sonrası yangınla ilgili bir tahkikat başlatıldı. Durumun daha fazla büyümemesi için gerekli önlemler alınıyor.