Sarıkamış’ta Film Gecesi Gerçekleşti

ÖĞRENCİLER AÇIK HAVA SİNEMASINDA BİR ARAYA GELDİ

Sarıkamış’ta öğrenciler, aileleriyle birlikte açık hava sinemasında bir araya geldi. Bu etkinlikte, “Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu” filmi izlendi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 29 Eylül İlkokulu öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikte okul bahçesinde açık hava sinema sistemi kuruldu.

FİLM GÖSTERİMİ VE ETKİNLİKLER

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri, velileriyle birlikte projeksiyon makinesiyle okulun duvarına yansıtılan “Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu” animasyon filmini izledi. Etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade eden veliler ve öğrenciler, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Film öncesinde ayrıca bir müzik dinletisi gerçekleştirildi ve öğrencilerin oylarıyla hazırlanan öğretmenlere özel video gösterimi yapıldı.

UNUTULMAZ BİR GECE

Sinema gecesinde misafirlere çay ikram edilirken, öğrenciler ve velileri unutulmaz bir gece yaşadı. İzlenen filmin ardından öğrenciler ve aileleri evlerine döndü. 29 Eylül İlkokulu’nda geleneksel hale getirilen bu tür etkinliklerin, önümüzdeki yıl da aralıklarla yapılacağı öğrenildi.