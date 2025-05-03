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Sarıkamış’ta Fırtına, 12 Ev Uçtu

ŞİDDETLİ FIRTINA VE HORTUMUN ZARARLARI

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum, bölgedeki hayatı olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz hava koşulları sonucunda, 12 ev ve bunlara ait eklentilerin çatısı uçtu. Özellikle Karaurgan köyünde 9, Çamyazı’da 2 ve Altınbulak köyünde 1 evin çatısı ciddi şekilde hasar gördü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Aras EDAŞ ve sağlık ekipleri hasarın meydana geldiği köylere yönlendirildi. Yaralanma bildirilmediği köylerde ilgili ekipler, hasar tespit çalışması yaparak durumu değerlendiriyor.

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