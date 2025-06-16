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Sarıkamış’ta Kaza, 1 Yaralı

TRAFFIK KAZASI VE YARALANMA

Sarıkamış’ta meydana gelen bir trafik kazası sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, Sarıkamış Çevre yolu üzerinde gerçekleşti. TOKİ Lojmanları bölgesinde, Sarıkamış’a seyir halindeki bir motosiklet, Oteller Bölgesi kavşağında bir otomobille çarpıştı. Bu çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

YARDIM EKİPLERİNİN OLAY YERİNE GÜNDE DÜŞME

Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı, daha sonra ambulansa alınarak Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı. Olayın detayları ile ilgili incelemeler sürüyor.

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