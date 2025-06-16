Sarıkamış’ta Kaza, 1 Yaralı

TRAFİK KAZASI VE YARALANMA

Sarıkamış’ta meydana gelen bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, Sarıkamış Çevre yolu üzerinde, TOKİ Lojmanları bölgesinde gerçekleşti. Burada, Sarıkamış’a doğru seyir halindeki bir motosiklet, Oteller Bölgesi kavşağında otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

KAZA İHBARI VE MÜDAHALE

Kaza anını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbarın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansa alınarak Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

TAAHHÜT VE GÜVENLİK İNCELEMELERİ

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemeler ve tahkikat başlatıldı. Olayın detayları, ilgili yetkililer tarafından araştırılıyor. Yaralının tedavisinin ardından durumu gözlemlenmeye devam ediliyor.