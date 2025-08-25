Sarıkamış’ta Kaza; 2 Yaralı Var

SARIKAMIŞ’TA TRAFİK KAZASI!

Sarıkamış’ta gerçekleşen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çatak köyü yolunda meydana geldi. Kars’tan Sarıkamış’a seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kaza anını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne taşındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA SONRASI İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, kazaya karışan araç olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.