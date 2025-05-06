Sarıkamış’ta KÖYDES Toplantısı Yapıldı

SARIKAMIŞ’TA KÖYDES TOPLANTISI YAPILDI

Sarıkamış’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Kaymakam Enis Aslantatar’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

PROJELER VE YATIRIMLAR HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış’ta gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgiler sundu. Ayrıca, köylerde yapılacak yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi. Çözüm önerileri üzerine tartışmalar yapıldı. Kaymakam Aslantatar, toplantıya katılan muhtarlara destekleri için teşekkür etti ve muhtarlardan mahalle ile köylerindeki yatırımlara sahip çıkmalarını istedi.

Toplantı, muhtarların taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi. Sarıkamış’ta KÖYDES toplantılarının belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı.