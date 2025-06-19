Sarıkamış’ta Öğrenciler, Aileleriyle Buluştu

ÖĞRENCİLER AİLELERİYLE SİNEMADA BULUŞTU

Sarıkamış’ta, öğrenciler aileleriyle birlikte açık hava sinemasında bir araya geldi. Etkinlikte, “Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu” filmi izlenerek keyifli anlar yaşandı. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 29 Eylül İlkokulu öğretmenleri tarafından organize edilen etkinlikte, okul bahçesinde açık hava sinema sistemi kuruldu. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri, velileriyle birlikte projeksiyon makineleri aracılığıyla okulun duvarına yansıtılan bu animasyon filmini izledi.

MEMNUNİYET DİLE GETİRİLDİ

Etkinlikten oldukça memnun kalan veliler ve öğrenciler, organizasyonu düzenleyenlere teşekkürlerini iletti. Film öncesinde, müzik dinletisi ve öğrencilerin oylamalarıyla öğretmenlere özel hazırlanan bir video gösterimi de gerçekleştirildi. Sinema gecesi boyunca misafirlere çay ikramı yapıldı ve bu sayede öğrencilerle velileri unutulmaz bir gece yaşadı. Filmin ardından, aileler evlerine doğru yola çıktı.

GELENEKSEL ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

29 Eylül İlkokulu tarafından geleneksel hale getirilen bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıl da aralıklarla devam edeceği bilgisi verildi. Eğitim okulu, toplumun bir araya gelmesi için bu tür organizasyonların önemini vurguluyor.