Sarıkamış’ta Trafik Kazası Oldu

SARIKAMIŞ’TA TRAFİK KAZASI

Sarıkamış’ta yaşanan zincirleme trafik kazasında, 1’i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Sarıkamış Karaurgan karayolu üzerinde gerçekleşti. Sarıkamış’tan Karaurgan köyüne giden bir otomobil, karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

KAZANIN GELİŞİMİ

Çarpışmanın etkisiyle, karayolu üzerinde seyir halinde bulunan farklı bir araç da kaza yapan araçlara çarptı. Görgü tanıkları, kazayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hızlıca ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Gelen ekipler, yaralılara zamanında müdahalede bulunarak onları ambulanslara taşıdı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sonrasında Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma ise başlatıldı.

