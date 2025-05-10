Sarıkamış’ta Usta Ailesi İçin Yürüyüş

KARS’TA ANMA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Bursa’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Usta ailesi için anma yürüyüşü gerçekleştirildi. 27 Mart’ta Uludağ’da gerçekleşen otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta anısına sporcular, ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Sarıkamış’ta faaliyet gösteren bir spor kulübü tarafından organize edilen anma yürüyüşüne, Usta ailesinin akrabaları, spor eğitmenleri ve birçok sporcu katıldı.

YÜRÜYÜŞ SONRASI DÜŞÜNCELER PAYLAŞILDI

Katılımcıların yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra sessiz bir şekilde dağıldığı belirtildi. Spor eğitmenlerinden Yavuz Şahin, düzenledikleri yürüyüşle kayak sporuna büyük emek vermiş Usta ailesini anmayı amaçladıklarını söyleyerek, “Yaz spor okulları açılmadan önce, sporcularımızla birlikte Yahya Usta hocamız ve ailesini anmak adına böyle bir yürüyüş düzenledik. Allah hepsine rahmet eylesin ve ruhları şad olsun.” ifadelerinde bulundu.