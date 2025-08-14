Sarıkamış’taki Orman Yangını Söndürüldü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın başarıyla söndürüldü ve yaklaşık 1 hektarlık bir alan zarar gördü. İlçeye bağlı Çamyazı köyü Sırıklık mevkisinde, hala belirlenemeyen bir nedenden ötürü örtü yangını patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın, vatandaşların ihbarı ile Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. 20 personelden oluşan ekipler, arazözler, su tankerleri ve iş makineleri ile bölgeye hızla ulaştı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemlerine başlandı.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Yangından etkilenen 1 hektarlık alan üzerinde yetkililer, çevre köylerdeki vatandaşları ve çobanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu tür olayların önüne geçmek için hassasiyetin artırılması gerektiği ifade edildi.