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Sarıkaya’da 71 yaşındaki işçi düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 71 yaşındaki inşaat işçisi yaşamını yitirdi. Olay, 17 Haziran Salı günü Sarıkaya ilçesindeki İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

İNŞAATTAKİ KAZA VE SONUÇLARI

Edinilen bilgilere göre A.D. isimli bir müteahhite ait olan inşaatta çalışmaya başlayan 71 yaşındaki Selami Ş., ilk iş gününde dengesini kaybederek 6 katlı inşaatın en üst katından düştü. Selami Ş., Sarıkaya Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesine rağmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

İnşaat çalışmaları durduruldu ve olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

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