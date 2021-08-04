‘Sarıklı amiral’ emekli edildi

YAŞ kararları açıklandı. ‘Sarıklı amiral’ olarak bilinen Mehmet Sarı’nın emekli edildiği öğrenildi.

Bugün yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu. Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı ise Musa Avsever oldu. Yeni terfilerle 240 olan amiral ve general sayısı da 266’ya yükseldi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe’deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı.

YAŞ’ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Onaylanan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

Buna göre;

– Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

– Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

– 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

– 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

– 240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.

SARIKLI AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ

Emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın da olduğu öğrenildi.