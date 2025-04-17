Sarımsaklı Tabiat Parkı İncelendi

SARIMSAKLI TABİAT PARKI İNCELEMELERİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan Sarımsaklı Tabiat Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek tarafından yerinde gözlemlendi. Çiçek, ilgili çalışmalar hakkında bilgi almak ve yürütülen projelerin durumunu değerlendirmek amacıyla alanda inceleme yaptı.

ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Çiçek, Balıkesir İl Müdürü, Ayvalık Şefi ve ilgili teknik personelden detaylı bilgiler aldı. Yetkililer, Sarımsaklı Tabiat Parkı’nın korunması ve geliştirilmesi için yürütülen projelerin bölge turizmi ve doğa koruma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.