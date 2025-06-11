Sarıoğlu Görevinden Ayrıldığını Açıkladı

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNDEN AYRILIŞ

Sabri Sarıoğlu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’ndaki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu. Sarıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak bu kararı aldığını açıkladı.

GENÇ FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR

Sarıoğlu, genç futbolculara yönelik yaptığı açıklamada, “150’nin üzerinde ay-yıldızlı formayı giymiş ve ardından bu kutsal görevde teknik direktörlük yapmış olmanın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım” ifadelerini kullandı. İki yılı aşkın süre boyunca birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına ve milli takım personeline teşekkür eden Sarıoğlu, Türk futbolunun geleceği olan genç milli oyunculara da olan minnetini dile getirdi.

Sarıoğlu, “Bu uzun yolda yürüyüşlerinin ilk adımlarına tanık olduğum ve destek verdiğim her genç milli oyuncuma minnettarım. Bu sürede her bir milli oyuncumuzla geçirdiğim her anın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. Onların Türk futboluna uzun yıllar emek vererek büyük başarılara başrol oynayacaklarına hiçbir şüphem yok” diyerek sözlerini tamamladı.