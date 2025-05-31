Sarıoğlu Mahallesi 1 Haziran’da Seçim Yapacak

Sarıoğlu Mahallesi, 1 HAZİRAN’DA SEÇİME GİDECEK

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Sarıoğlu Mahallesi, 1 Haziran 2025 tarihinde sandık başına gidecek. 4 adayın yarışacağı seçimlerle mahalle sakinleri yeni muhtarını seçecek. Son yerel seçimlerde Sarıoğlu Mahallesi muhtarı olarak görev alan Cengiz Karabulut, göreve başladıktan kısa bir süre sonra geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Karabulut’un vefatından sonra aza Aykut Aydın, muhtarlık görevini geçici olarak üstlendi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Çine İlçe Seçim Kurulu, yaşanan bu durumun ardından gerekli yasal süreci başlattı ve muhtarlık seçimlerinin 1 Haziran Pazar günü gerçekleşmesine karar verdi. Belirlenen tarihin ardından mahallede muhtar adayları da belirlendi ve mahalle halkı sandığa giderek yeni muhtarını seçecek. Seçim için mahallede 4 ayrı sandık kurulacak.

ADAYLAR BELİRLENDİ

Yeni muhtar olabilmek için adaylıklarını açıklayan isimler Aykut Aydın, Dursun Akdağ, Ahmet Erkun ve Akın Yurttaş olacak. 4 adayın yarıştığı bu seçimlerin ardından Sarıoğlu Mahallesi’nin yeni muhtarı kesin olarak belli olacak.