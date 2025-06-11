Sarıoğlu, Teknik Direktörlükten Ayrıldığını Duyurdu

SABRİ SARIOĞLU GÖREVİNDEN AYRILDI

Sabri Sarıoğlu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’ndaki teknik direktörlük görevini bıraktığını duyurdu. Sarıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşma yaparak görevden ayrıldığını ifade etti. Genç futbolculara teşekkür ederken, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “150’nin üzerinde ay-yıldızlı formayı giymiş ve ardından bu kutsal görevde teknik direktörlük yapmış olmanın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım.”

GENÇ FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR

Sarıoğlu, 2 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına ve milli takım personeline teşekkür ederken, Türk futbolunun geleceği olan genç milli oyunculara da minnettar olduğunu belirtti. “Bu uzun yolda yürüyüşlerinin ilk adımlarına tanık olduğum ve destek verdiğim her genç milli oyuncumuza minnettarım. Bu sürede her bir milli oyuncumuzla geçirdiğim her anın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. Onların Türk futboluna uzun yıllar emek vererek büyük başarılara başrol oynayacaklarına hiçbir şüphem yok.” dedi.