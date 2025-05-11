Sarıyayla’daki Saldırıda Şehit Olmuştu

ANNELER GÜNÜ’NDE GURURLU VE ACILI BİR ANNE

Tunceli’de Sarıyayla Jandarma Karakolu’na gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Hasan Özüberk’in annesi Sultan Özüberk, Anneler Günü’nde oğlunun kaybını ve gururunu bir arada yaşıyor. 30 Nisan 2010’da meydana gelen saldırıda karakol komutanı olarak görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Özüberk, şehit düştü. 15 yıl geçmesine rağmen Kilis’te yaşayan ailesinin acısı hala taze.

OĞLUNUN ANISINI YAŞATIYOR

Şehit annesi Sultan Özüberk, “Oğlum şehit olmadan bir hafta önce bana hediye almıştı. O acıyı tarif etmek mümkün değil. O gün çok acıydı ama bir yandan da gurur vericiydi. Üzüntüm de çok gururum da” diyerek duygularını paylaştı. “O acı içimde bir yara gibi” diyen Özüberk, “Vali bey, albay, milletvekilleri, sevenlerimiz, sayanlarımız hepsi ziyarete geliyor. Allah eksiklerini vermesin. Evladımın acısını hafifletmeye çalışıyorlar ama o acı içimde bir yara gibi” şeklinde konuştu.

ŞEHİT ANNESİNE SABIR DİLEDİ

Şehit annesi Özüberk, “Allah tüm şehit annelerine yardım etsin. Ben o şerbeti içtim. İçene de Allah sabır ve dayanma gücü versin. Bu dayanılacak bir şey değil” diyerek tüm şehit annelerine olan desteğini ifade etti.